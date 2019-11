Amiga despues di no a wak su amigo pa mas di un dia a bay na su apartamento y ta hay’e sin bida!

Diaranzon anochi a drenta informe di cu un dama a bay bishita un amigo despues di cu tin mas di un dia sin mire

a bin haya esaki sinta na su apartamento pero e no ta move ni reacciona na Wacamaya Appartments, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e amiga for di pafor di e apartamento via e bentana e por a mira su amigo y ela purba bati hopi duro pero sin reaccion pesey ela bati alarma. Ora cu polis a pidi pa habri e porta a bin haya e homber canades sinta sin bida riba e stoel mesora a pidi pa tur instancia compa yegada di e ambulans nan a afirma cu e persona no ta duna señal di bida y a pidi pa dokter presenta y pa 21:35 dokter a constata morto di e canades.