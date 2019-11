Setar mester STOP cu e harrasmentnan di propaganda riba nos celular priva!

Posted in

Esaki ta birando dimas, un abuso di marca mayor y hasta ta birando un propaganda harrasment, di mes riba cable nan ta bombardea nos cada rato cu e mesun propaganda y awor te hasta riba nos mesun telefon nan ta sigui cu e harrasmentnan aki. Nan a mande caba na comienzo di november y awe atrobe pa black friday, kizas otro siman pa Sinterklaas, despues pa Pasco etc etc. Si nos acepta esaki tuma lugar mayan nan lo sigui cu otro cosnan tambe. Nos telefon ta nos ta paga p’e nos number ta priva y nan (Setar) NO TIN NINGUN DERECHO DI INVADI NOS PRIVACIDAD!