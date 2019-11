Diamars anochi a drenta informe di cu e cas pariba di Glenn’s Take Away lo ta bashando awa di pos riba caminda y tambe riba e autonan staciona dilanti di e take away, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya nan a constata cu esaki ta e caso y como cu esaki no ta e prome biaha cu e ta haci esaki polis a bay papia cu e habitante alavez a dune un boet.