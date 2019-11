Conocido taxista atrobe burachi ta ocasiona accidente y kier a bandona e sitio

Dialuna anochi a drenta informe di un accidente banda di Archivo Nacional na Wayaca, mesora dirigi un patruya na e sitio. Bayendo na e sitio a drenta un otro informe indicando cu e chofer kier bandona e sitio y a dirigi e patruya cu mas urgencia. Na yegada di e patruya a bin topa cu e conocido taxista TX 419 kende tabata bao influencia biniendo for di Wayaca banda di D.I.P. y cu lo a sali dilanti un otro auto biniendo for di e spiraal rotonde ocasionando un accidente unda ademas di a dal riba e auto ey pieza a bula bay otro banda di caminda causando danjo tambe na un otro auto otro banda di caminda cu tabata direccion di e spiraal rotonde. E taxista aki kier a bandona e sitio pero esaki a ser impedi danki na esfuerzonan di esnan presente cu a kita e yabi for di e switch. E taxista aki a yega di hay’e envolvi den varios accidente y mayoria pa no bisa tur e tabata bao influencia di alcohol. Afortunadamente ningun hende a resulta herida.