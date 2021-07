Polis riba un alerta banda di e hotzone na e highrise area

Diabierna madruga polis di distrito 2 Noord tabata den un alerta banda di un nightclub na Palm Beach unda cu nan a topa cu 2 hoben cu tabataa canando den forma masha sospechoso, mesora a baha controla ambos unda cu polis a bin topa nan cu cos illegal riba nan. Polis a confisca esakinan mesora pero esaki no tabata suficiente pa detene nan. ademas a tira bista rond pa wak si no tin ningun auto kibra of algo otro. Despues di a tuma nan nombernan polis a laga nan sigui nan caminda pero aleha for di e sitio unda nan tabata.