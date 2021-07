Recall di remedi di presion Losartan, Valsartan y Irbesartan debi na Azido Impurity

Posted in



Recientemente Inspeccion di Salud Aruba (IVA) a haya notificacion for di un importado di remedi cu tin un cierto produccion (batch/charge) di e remedi di presion Losartankalium, Valsartan y Irbesartan cu ta wordo saca for di mercado (recall) na boticanan na Aruba pa motibo di contaminacion cu e producto AZBT. E remedinan aki ta wordo prescribi pa individuonan cu ta sufri di presion halto y cu problemanan di curason. E importado na Aruba a tuma e accion necesario pa informa e boticanan debidamente. Seguidamente, e boticanan a kita e batchnan aki for di nan botica y ta den e proceso pa tuma contact cu e pashent cu a haya e remedi contamina.

Cu un recall grandi, IVA ta haya importante pa e informacion duna na e pashent ta duidelijk y pa es motibo ta organisa un conferencia di prensa cu presidente di e asociacion di dokternan di cas (HAVA), Dr. Joacquin van Trigt, un representante di asociacion di boticario (VAA), sra. Adrienne Tromp y e Inspectora di Remedi, drs. Roselynn Angela, lo duna informacion tocante un recall, dicon tin e recall aki y kico tur e pashent lo mester haci den e caso specifico aki.

E conferencia di prensa lo tuma luga diabierna 16 di juli 2021 pa 1.30 PM na oficina di IVA na Schotlandstraat 45 (dilanti Ling & Sons).