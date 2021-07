E pareha cu nan yiu wanta ayera na airport no tin nada di haber cu e otro pareha deteni pa labamento di placa

Diaranzon atardi 2 pareha a ser wanta na airport y no por a continua nan viahe ya cu a haya un pareha cu basta placa y e autoridad cu a actua a kere na prome instante cu e 2 parehanan aki ta hunto y lo ta envolvi den labamento di placa. Despues di cu a pone e pareha inocente cu nan yiu perde vuelo a pone nan den extra gasto di entre otro pasa un anochi den hotel, cumpra pasashi pa bay Curaçao pa eynan tuma vuelo bek pa yega na Suriname ya cu Aruba no tin vuelo pa Suriname tur dia y tambe compra un otro pasashi di Curaçao pa Suriname. Pues aki por mira cu a pone extra gasto riba e viaheronan aki sin cu tin motibo. Aki bao por lesa e declaracion di e pareha inocentemente perjudica.

De schrik zit er nog dik in bij de Surinaamse A.M., die gisteren op een vlucht van Aruba naar Paramaribo door de Arubaanse recherche is aangehouden. Volgens voor het ‘Afpakteam’ van de Arubaanse politie had A.M. te veel vreemde valuta bij zich. Achteraf heeft de Arubaanse recherche zich verontschuldigd aan A.M., die samen met haar man en zoontje van Miami via Aruba naar Paramaribo afreisde.

Het tweetal is samen met twee andere Surinamers, die zij niet kennen, aangehouden op de Arubaanse luchthaven. De andere personen hadden US$ 185.000 bij zich, terwijl A.M. en haar man minder dan de toegestane US$ 10.000 bij zich hadden.

Ze vindt het erg dat er beelden zijn geschoten en viraal gaan op sociale media, terwijl zij, haar man en kind onschuldig zijn. “We waren op de vlucht van Miami naar Paramaribo”, zo begint A.M. haar verhaal aan Suriname Herald. Nadat er een mankement aan het toestel was geconstateerd is de vlucht geannuleerd. De passagiers moesten op Aruba overnachten. “De security heeft ons voor vertrek staande gehouden.”

Het tweetal kon niet exact aangeven hoeveel valuta het bij zich had. Vervolgens is het koppel naar de bovenverdieping van de luchthaven gebracht waar de twee andere personen al waren aangehouden voor onderzoek.

“Aan ons werd steeds gevraagd als we samen met de twee andere passagiers waren. Mijn antwoord was: ik ken ze niet. Ik zag ze op de vlucht.” De andere heer is op tijd afgehandeld dus die kon met de vlucht mee, vervolgt A.M. haar relaas. Na een verhoor van drie tot vier uren mocht het duo zijn weg vervolgen.

“Toen we naar buiten liepen stond de media al daar. Wij zijn ten onrechte samen gefilmd met de hoofdverdachten. Ik ken mijn regels met welke bedragen ik mag reizen”, vertelt A.M. teleurgesteld.

Toch zegt de vrouw dat het proces goed is afgehandeld, maar ze zitten nu met onkosten, omdat zij de vlucht naar Paramaribo hebben gemist door het verhoor van de Arubaanse politie. “Wij moeten de ticketkosten naar Curaçao betalen om zodoende naar Suriname af te reizen. We hebben reeds US$ 240 betaald voor een PCR-test. Aan hotelkosten US$ 200. Dit kon ik betalen met steun van de familie. Ik moet het geleende geld terugbetalen.”

Voordat alles was afgehandeld was het te laat voor het stel om nog op de vlucht naar Paramaribo te stappen, omdat het toestel niet langer aan de grond kon worden gehouden. “We moeten op eigen kosten een hotel reserveren.”

Voorts kregen zij te horen dat er wekelijks maar één vlucht is van Aruba naar Suriname. “We moeten morgen naar Curaçao vliegen. Ook op eigen kosten en daarna met Fly All Ways naar Suriname”, verzucht de gedupeerde vrouw.