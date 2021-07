Polis y ambulans a bay na un cas na Catiri unda un hende a cay fey halto y tabata tin dificultad pa hala rosea

Diahuebs mainta a drenta informe di cu un persona a cay for di dak y ta herida na Catiri, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a nota cu ambulans ya caba tabata na e sitio y a bin compronde cu e victima no a cay for di dak pero for di un trapi di menos di 2 meter. E tabata drechando e pleister di e muraya na momento cu ela perde balans y a bini abao. E victima tabata tin dificultad pa hala rosea ambulans a atende e victima y a transporte mesora pa hospital.