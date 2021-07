Di esnan surinameño para ayera tardi na airport un pareha a keda deteni sospecha pa labamento di placa.

Posted in













Manera nos a informa den forma di primicia autoridad na airport a wanta algun surinameño cu a purba sali cu centenares di dollars cash for di Aruba, den oranan di anochi bao instruccion di ministerio publico a detene un pareha pa sospecho di labamento di placa. Nan a bini for di Merca cu mas di 185 mil US$ cash den un solo tiro. Polis a haya nan mes ta bay na airport pa duna constancia di locual nan a mira y a presencia. Polis a tuma medida di seguridad pa asina por logra di inflitra den esospechosonan y haya sa nan malevolo plan.