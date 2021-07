Arkeologo Harold Kelly di MANA candidato pa bay haci su doctorado/PhD

Posted in

Oranjestad – Recientemente Nederlandse Organisatie voor Wetenschapelijk Onderzoek (NWO) a selecciona drs. Harold Kelly como candidato di PhD den arkeologia dentro di e programa multi-disciplinario titula: Isleñonan na Timon/”Island (er)s at the Helm”. Pa medio di e estudio aki por creasolucion sostenibel y indica adaptacionnan social pa contra-aresta e efectonan di cambio di clima.

Despues di a entrega un proposicion pa investigacion y un entrevista cu e comision di seleccion di NWO, Harold Kelly acalifica pa cuminsa e trayecto indica. Tambe a acepta drs.Sharelly Emanuelson di Corsou y drs. Lysanne Charles di Sabacomo candidato di PhD dentro di e programa menciona.

NWO – Nederlandse Organisatie voor Wetenschapelijk Onderzoek ta financia e programa di investigacion aki. Eanfitrionnan di e programa ta Koninklijk Instituut van Taal-Land- en Volkenkunde y Universidad di Sint Maarten. E partnernan academico ta Universidadnan di Amsterdam, Leiden, Utrecht, Delft, Twente, Rotterdam, Districto di Columbia (Merca), Institute of Social Studies (Den Haag) y Universidad di West Indies.

E programa di investigacion tin como meta principal investiga eherment y practicanan inovativo, cu ta necesario pa por desaroya y crea solucion sostenible. Tambe pa contra -aresta e efectonan climatologico cu ta afecta e habitantenan di Caribe Hulandes.Scientificamente e programa di investigacion aki lo contribui pa expande e conocimento di e impacto a base di e forma con Caribe Hulandes ta anda na nivel material, social y mental cu efectonan di clima.

Un aspecto inovativo di e programa ta e investigacion di con adaptacionan social ta contra-aresta efecto di cambio di clima. Etrabou di inverstigacion lo bay tuma luga door di un team di investigado consistiendo di profesionalnan di diferente diciplina manera arkeologia, (paleo) ecologia, (paleo) ethnobotanica, antropologia, arte visual, arte escenica, sciencia di politica, diseño y planificacion urbano, gobernacion y sciencia politico, derecho, arkitectura y ingeneria civil.

E programa di investigacion ta consisti di 5 area y e tin un duracion di 5 aña. Lo haci investigacion na nivel di PhD y Postdoctorado. Un total di 5 investigacion na nivel di PhD lo enfoca riba arkeologia, antropologia, ingeneria etno-arkitectonico, ingeneria etno urbano, gobernacion y desaroyo di maneho.

Arkeologo Harold Kelly lo enfoca riba identificacion di e adaptacionnan social pa contra-aresta efectonan di cambio di clima, horcan y tsunami, desde e prome habitantenan te cu awendia loke ta presente den datonan arkeologico.

Cambionan climatologico, horcan y tsunami no ta eventonan recien. Desde e prome exploracion y habitacion di e Region Caribe, mas o menos 8000 aña pasa, isleñonan a experiencia efectonan di e fenomenonan menciona.

Isleñonan di Caribe mester a adapata continuamente na cambionan di clima, cu a menasa y afecta nan luganan di biba, fuentenan di awa y cuminda. Tempo a prueba cu isleñonan desde comienso tabata resiliente y semper a logra supera obstaculanan cu a presenta.

E investigacion di arkeologo Kelly lo tuma luga den Caribe Hulandes na Aruba, Bonairo y Sint Maarten. Lo colecta informacion a base di observacion den campo, excavacion,boramento di capa di terreno y combersacion. Un aspecto importante di e investigacion ta envolvimento di comunidad durante e proceso di investigacion pa crea consciencia.

E resultado di e investigacion di arkeologo Kelly lo sostene y contribui na resultado di investigacion di e diferente disciplinanan cu ta forma parti di e programa den su totalidad.

Di e forma aki hunto por desaroya solucionnan sostenibel y inovativo pa ekipa e Isleñonan di Caribe Hulandes cu herment- y practicanan pa haci nan resiliente y prepara nan pa un futuro den cua cambio di clima lo tin efecto riba nan biba.

Ministerio di Finansa, Asuntonan Economico y Cultura ta felicita sr. Harold Kelly, arkeologo na Museo Arkeologico Nacional di Aruba cu e oportunidad pa sigui studia na nivel scientifico.