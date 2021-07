Nos naturalesa ta espectacular, ban cuide!

Diamars anochi ultimo, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a precencia e nacemento di turtuga riba nos beachnan y por a mira con turtuganan a bay lama mesora. Prome Minister aexpresa cu esaki ta experiencia unico. “Mi ta admira e trabouhaci door di esnan di Turtigaruba Foundation y ta duna nan danki pa e trabou duro y special cu nan ta eherce”.

Durante e luna di maart e prome neishi di turtuga pa 2021 a wordo poni na Eagle Beach. Unabes cu e Driekiel pone webomester conta dos luna acerca cual ta e periodo di encubacionpa e turtuganan chikito sali for di webo. A base di e “Driekiel-O-Meter”, na 2020 un total di 20 neishi a wordo poni y cifranan te cu 15 di juni 2021 ta indica 32 neishi. Esaki ta representa un aumento di mas cu 10 neishi di turtuga cu (dependiendo di e cantidad cu sobrevivi), lo bin bek Aruba como adulto pa pone webo.

Algun informacion importante pa sa

Tin 4 especie di turtuga cu ta pone webo na Aruba: Leatherback, Loggerhead, Green and Hawksbill. Nan ta pone webo for di maart te cu october. Pues e periodo cu e turtuganan chikito ta sali for di webo ta entre mei y december. Pa e proceso aki tuma luga exitosamente, conscientisacion ta sumamente importante pa por brinda proteccion necesario nanos naturalesa y medio ambiente.

Algun cos cu bo por haci pa brinda proteccion:

Percura pa paga luz ora ta den cercania di lama pa evita cu e ta confundi e turtuganan. No maneha ningun vehiculo riba beach. Esaki ta contra ley. Mantene nos beachnan limpi. Turtugananpor come e obhetonan cu ta wordo benta den lama of ribabeach y esaki ta haci nan malo of mata nan. Por ultimo, importante pa recorda cu tur turtuga na Aruba ta protegi pa ley. E ta prohibi pa mata nan, destrui nan neishi of recoge e webonan for di e neishi.

Prome Minister ta manda un mensahe na tur ciudadano cu ta disfruta di nos beachnan: “Ban sigui ta alterta y yuda proteha y conserva locual ta di nos, nos bunita naturalesa y medio ambiente cu ta asina importante pa garantisa un futurosostenibel. Nos naturalesa ta espectacular, ban cuid’e!”.