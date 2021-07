Afpak Team a wanta famia surinameño cu tabata viahando cu mas di US$ 185.000,00 cash.

Diamars anochi a yega un vuelo di Suriname Airways procedente fey Merca pero di transito pa Suriname a surgi problema cu e avion y esaki a overnight na Aruba, tur e pasaheronan mester a baha for di e avion y keda na hotel awe tardi e pasaheronan mester a regresa pa sigui cu nan vuelo bek pa Suriname. Aki durante registracion a bin descubri cu e famia surinameño tabata viajando cu mas di US$ 185.000,00 cash den nan poder. Esey tabata motibo suficiente pa yama AFPAK TEAM, ya cu pa ley no ta permiti pa viaha cu mas di tanto placa cash. Autoridad mesora a activa y a cuminza cu e procedura normal pa sa di unda e placa ta proviniente y ki destinacion esaki por tin. E famianan a ser transporta pa e warda di Afpak Team pa interrogacion y despues lo dicidi si nan por continua nan vuelo cu e cantidad di placa ey of no.