HAZAÑA HEINTJE RAS 100 DIA DEN MINA DI FOSFAAT PA LOGRA E MEGA MUSEO ARUBA

Posted in











HAZAÑA MEGA MUSEO ARUBA 2021

100 dia den Mina di Fosfaat

Oranjestad- Fundacion Museo di Antiguedad nos Bieunan Aruba (FMANBA) ta presenta na pueblo di Aruba un evento di ‘Hazaña Mega Museo Aruba 2021. Manera nos a bin ta prepara pa e tremendo Hazaña di Sr Henry ‘Heintje’ Ras, kende lo bay haci e hazaña aki door di keda 100 dia den e Cuebanan di Mas Grandi di Aruba, cu ta e Mina di Fosfaat p’asina recauda fondo p’e Mega Museo Aruba (FUNDACION MUSEO DI ANTIGÜEDAD NOS BIEUNAN).

Un tiki di e Mina di Fosfaat di Aruba

Sr. Henry ‘Heintje’ Ras tin basta aña caba ta haci tournan den Mina di Fosfaat, tanto pa nos hendenan local y turista.

Tabata na aña 1873 cu Sr. J.H. Waters Gravenhorst a descubri Fosfaat na Sero Colorado y na Sero Colebra. E tempo aya cu e Trein di ARUBA PHOSPHAAT MAATSCHAPIJ (AFM) cu a wordo funda den december na aña 1879 tabata transporta e fosfaat pa e barconan. Un totaal di 20 Wagon a ser uza pa transporta e Fosfaat. A traha un rail di tram di 6 kilometer for di e Mina na Sero Colorado te na e waf di San Nicolaas p’asina transporta e fosfaat p’e wordo exporta den barconan di bela pa Francia, Inglatera, y Spañe.

E Fosfaat tabata tin Acido Fosforico den dje, di cual e la wordo uza como e.o. Fertilisante pa mata.

Pa 15 aña mas un otro 15 aña fosfaat a wordo saca fo’i Aruba y a exporta esaki..

Esaki ta djis un tiki di e historia. Y sr. Henry ‘Heintje’ Ras semper ta bisa: E muchanan y pueblo di Aruba tin derecho di sa di nos historia!

Awo nos ta dilanti di un evento cu lo ta e Hazaña Mega Museo Aruba 2021 caminda cu Sr. Henry ‘Heintje’ Ras, kende for di hopi aña caba banda di ta un bombero di profesion, ta un coleccionista di artefacto y obhetonan hopi anticua y historico. Tambe e tin un coleccion di varios autonan classico y di basta aña bieu. Pa medio di tur e coleccionnan aki su cas a bira un cas museo. Riba dia 3 di mei 2019 el a funda Fundacion Museo di Antiguedad Nos Bieunan Aruba cu ta situa na su propio cas na Rooi Master # 5-E na Brazil.

Pero Sr. Heintje Ras tin un deseo, un soño, un pasion e mundo aki di colecciona articulonan, artefacto y obhetonan hopi anticua y historico, manera disconan, tocadisco, diferente hero di strika, telefoonnan, camaranan, machin di mula, machin di cose, etc. y su cas a bira chikito pa tur e inventario cu e tin di coleccionnan bieu.

E Hazaña Mega Museo Aruba 2021 ta e evento cu Sr. Heintje Ras ta desea di realisa no solamente pa recauda fondo pa yega na su edificio di Mega Museo Aruba, sino tambe pa pone Aruba su nomber na laira. Esaki door di haci e hazaña aki tambe ta pa kibra recordnan mundial internacional den e Buki di ‘Guinness World Records’. Nos ta un grupo di boluntarionan cu ta apoyando y preparando esaki pa Sr. Heintje logra su soño di un Mega Museo. Caminda cu Sr. Ras lo bay ta keda 100 dia den e Mina di Fosfaat na Seroe Colorado, bou di tera den e tunnel di e mina na unda cu lo e drenta dia 2 di october 2021 y sali riba dia 9 di januari 2022 pa kibra e record mundial. Nos ekipo ta conta masahistanan, sr. Willy Willems y nutricionista profesional, sr. Rene Wild, kende ta certified personal trainer y precision nutricision level 1 y 2 nutricionist, su huisarts, ex-hefe di bombero, sr. Jaime Lacle, kende ta pensionado, Director di BRA, sr. Rino Hermans y su Departamento lo haci un training durante e hazaña y boluntarionan balente. Nos ta spera cu pueblo di Aruba, comerciantenan, sectornan di turismo, hotelero, banconan y un y tur apoya e yiu di tera aki den su hazaña pa logra e fondonan pa realisacion di un Mega Museo Aruba.

For di awo caba lo por cuminsa na haci donacionnan online riba e cuenta di Banco

RBC # 7700000100257292 of yama 7330270 of 5632121

Sr. Janiro ‘Ataniro’ Eisden lo percura pa e eventonan musical durante e 100 dianan y nos ta spera cu nos artistanan grandi lo forma parti y apoya e evento aki. Nos ta desea di gradici sra. Kamini Kurvink, kende a acepta mesora pa e luga Kamini’s Kitchen ta e cede di encuentro y reuni cu prensa di tanto local como internacional.

E bon noticia aki pa Aruba lo crea un union fuerte den nos comunidad Arubano.

Na nomber di Fundacion Museo di Antiguedad Nos Bieunan Aruba y staf di Hazaña Mega Museo Aruba 2021 nos ta desea Sr. Henry ‘Heintje’ Ras tur clase di exito!

Stanley Dabian

Miembro di e Staf di Comision Organisado

Hazaña Mega Museo Aruba 2021

13 juli 2021.

Heintje Ras ta papia di su hazaña

Awe riba 13 di juli 2021 mi ta anuncia e hazaña. E ta un hazaña cu ta bay pone Aruba su nomber ariba plataforma internacional y tin como meta pa recauda fondo pa traha na un Mega Museo pa Aruba.

Esaki ta un evento cu mester a tuma luga 1 aña pasa caba. E ta un hazaña di 100 dia. E momento cu mi drenta mina di fosfaat mi lo mester tene na cuenta cu un serie di exigencianan pa cumpli cu nan, entre otro:

• No por wak solo ni luna

• No mag di tin kampvuur eybou.

• No por tin Wifi, sin coriente

• No mag di tin telefon of tablet

• Sin cuminda; solamente awa cu fruta

Mi tin cu gradici e team grandi cu mi tin mi tras y e boluntarionan. Henter e team aki lo bay sostene mi ora cu mi t’ey bou den e mina di fosfaat.

Dicon 100 dia?

Mi yiu Alzacary Ras a bis’ ami cu e World Record ta 69 dia, anto ora e la mustra mi esaki y a bin cu e idea pa kibra e world record aki cu 70 pa 80 dia e ta haci e evento mas atractivo. Un amiga, Vivian Kock a bisa mi, pa mi bay 80 dia, dicon min por bay 100 dia di biaha? Eynan a bini e 100 dia cu awe nos ta papia di dje.

World Guinness Book of Records ta exigi pa tin huisdokter cu ta disponibel den 15 minuut ora cu yame den caso di emergencia. Ami a scoge pa ta ekipa cu 2 dokter di cas y Rode Kruis pa yuda den caso di emergencia. Cuerpo di Bombero cu ta bay midi e oxigeno eybou a traves di nan ekiponan sofistica.

Mi lo baña cu awa di ijs, lauw y pa haci mi necesidadnan, mi lo tin hemchinan special y lo tin hende cu tur dia lo deshaci di nan y trece nobo. Mi no mag di tin cama, ni airco, ni fan. Kisas den forma di kot pa mas safe contra pica di bestia.

Mi ta preparando mi forma di come door di un programa cu Rene Wild lo traha , comiendo fruta y likido den e dianan cu mi lo ta den e mina di fosfaat.

Esaki ta bay ta un proyecto cu e fundacion ta haci riba su mes?

Pa 4 aña mi a cana tras di gobierno pa un edificio of un tereno pa traha un Museo y mi no a logra haya ayudo for di Gobierno .

E suma cu mi mester pa realisa e proyecto aki ta 2.5 miyon florin, sinembargo mi no ta bay pa recauda 2.5 miyon florin cu e hazaña aki, pero cu si mi lo por haya e suma suficiente pa mi por start cu e mega museo pa Aruba. Banda di esaki mi tin fondonan caba disponibel pa wordo deposita riba cuenta di e fundacion, pero pa esaki e hazaña tin cu bay ON.

Door di esaki mi a dicidi cu mi ta bay logra esaki riba mi mes sin ayudo di gobierno, pero cu donacionnan nacional y internacional.

E por bay bon y e por bay malo, pero mi meta final ta pa recauda fondo y traha un Mega Museo pa Aruba.

Henry ‘Heintje Ras

Presidente di Fundacion Museo di Antiguedad nos Bieunan

Rooi Master # 5-E

563 2121

underground100days@gmail.com