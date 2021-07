Posted in

“Gobernador a duna mi 4 siman pa por logra esaki pero mi tin tur confiansa cu nos lo keda cla mas lihe pero nos mester tuma tempo si”

Diabierna siman pasa, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a wordo nombra un biaha mas e formador pa e gobierno nobo door di Gobernador di Aruba, señor Alfonso Boekhoudt. E trabounan a cuminsa caba. Prome Minister a indica cu etrabounan di formacion ta bay ta varios; un ta pa yega na un acuerdo di coalicion y gobernacion den liñanan grandi. Esaki awo ta den proceso.

E reparticion di carteranan y ministerionan tambe ta algo cu lo mester cuminsa traha riba dje den e proximo dianan nos dilanti. Un parti hopi importante ta e screening pa cu e ministerionan cu tambe tin cu cuminsa ainda. Banda di e trabounan interno di e formacion tin tambe e trabounan di reuni cu stakeholders manera ta costumber di tur formador. Prome Minister a haci esaki tambe na 2017 y lo reuni cu stakeholders pa gobernacion 2021-2025 tambe. Prome Minsiter a indica cu ta trahando riba e schedule pa wak cua ta tur e instancianan y deparatmentonan cu mester reuni cu nan y lo cuminsa reuni den curso di e siman aki.

“Gobernador a duna mi 4 siman pa por logra esaki pero mi tin tur confiansa cu nos lo keda cla mas lihe pero nos mester tuma tempo si. Loke ta bay tuma mas tempo ta e screening pasobrae mester wordo haci bon.

Trabounan pa forma e siguiente Gabinete ta den progreso. Mi no sa con lihe nos por keda cla. Ta aworaki nos a cuminsa y mi no a invita niun stakeholder ainda y tampoco mi a haci niun peticion ainda pa screening. Nos no a yega ainda na reparticion di carteranan ni apuntamento di ken ta bira minister. Nos ta na comienso ainda. E apuntamento como formador a drenta diabierna siman pasa y nos a cuminsa traha di biaha riba dje. Pa fin di siman aki mi lo mester por duna un update con e trabounan ta bayendo”, Prome Minister, Formador di e siguiente Gabinete a duna di conoce.