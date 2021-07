Aruba ta recuperando “DI DOS LINEA CRUSERO YEGANDO ARUBA” Casi 85 mil turista a yega Aruba na luna di juni

Posted in

Durante Conferencia di Prensa di Gobierno di Aruba dialuna mainta, Prome Minsiter Evelyn Wever-Croes, hunto cu Crisis Team, a enfatisa e imporancia pa nos sigui cuida apesar cu mayoria medida ta kita. For di e ultimo cifranan, por conclui cu Aruba ta bayendo bon ainda. Nos ta recuperando.

“Nos a mira cu nos tin casi 85 mil turista cu a yega na luna di juni. Esaki ta duna nos pa luna di juni compara cu 2019 prome cu pandemia, un recuperacion di 85%. Nos a mira cu nos tin un di dos liña crucero cu ta bin diamars cu ta Carnival Cruises.

Pero nos no a yega ainda pasobra ainda tin casi 4 mil persona cu ta depende di FASE y 14 mil persona cu ta depende di subsidio di salario y nos compromiso ta cu e personanan aki pa nan por yega bek na e stabilidad di trabou y entrada.

Awe nos no a bin pa busca ken pa culpa, awe nos a bin pa nos para keto na nos propio comportacion, na cosnan cu a bay bon y menos bon teniendo na cuenta cu awor e variante di Delta ta presente cu 32%. 3 siman pasa no tabata tin e variante aki presente. 2 siman e tabata na 19% y siman pasa na 32%.

Mi kier a pidi tur ciudadano pa nos haci tur lo posibel pa evita cu e casonan ta bolbe aumenta. Pa cuminsa mester percura pa bo tin un forma di biba sano y cu bo sistema di inmunidad ta halto p’asina bo por encontra cu cualkier cos cu bin riba bo.

Con nos ta ataka e virus aki? Laba man frecuentemente y si no por uza handsanitizer, tene distancia di otro y si no por, uza tapaboca, y si bo tin un sintoma so isola bo mes, keda paden y yama bo dokter pa bo haci bo test inmediatamente pa asina por gara e virus trempan sin cu e ta plama pa otronan.

Nos ta na tempo, loke nos kier ta evita pa yega na medidanan. Hopi hende ta sigui tene nan mes na e cautela pero si tin un par di nos cu a lubida di ta extra cauteloso. Laga nos no lubida cu ainda nos ta bringando e guera aki contra un enemigo invisible y cruel pero e arma ta den nos man. Ban tene nos mes mas tanto posibel na e reglanan menciona pasobra nos ta stima nos mes, nos famia y nos ta stima Aruba y indudablemente nos lo vence tur e obstaculonan aki”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a termina bisando.