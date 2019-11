Rocco Tjon: Celebrando e reconocimento di Jonathan Busby

Posted in

Manera ta conoci caba, nos atleta local di coremento Jonathan Busby, a headline noticia poco siman atras, unda cu e la participa na e World Championships di Athletics, den e disciplina di 5000m. Pa motibonan fuera di su alcanse, e lo a sufri un problema cu consecuencia cu e lo a haya dificultad pa por sigi durante su careda. Den acto di buena fe, e la ricibi ayudo di un otro coredo cu tambe tabata riba pista, y asina hunto nan a pasa e finish line. E acto di generosidad aki y e momento special comparti door di e dos atletanan aki, cu nunca antes a conoce otro, a conmove mundo completo.

Diasabra ultimo, hunto cu e atleta cu a comparti e momento inolivdabel cune, Braimi Dabo di Guinea Bissau, Jonathan a ricibi un reconocimiento durante e Gala di Federacion Internacional di Atletismo , unda e la ricibi e IAAF Fair Play Award na Monte Carlo, Monaco. E reconocimento aki, a pone e bandera di Aruba un biaha mas den halto den e mundo deportivo. E logro aki, no ta un situacion isola, unda cu pa casualidad e la logra yega akinan. Jonathan Busby tin hopi aña ta practica e deporte di coremento, unda cu e ta core mas cu 15 careda pa aña, cu tremendo resultado. E ta un role-model pa hopi riba nos isla, cu ta mira, cu hard work does pay off. E acumulacion di añanan di training, preparacion, sacrificio y kere den su mes, ta loke a hibe unda e ta awe. Esaki ta e definicion den kere den bo soño, paso tur cos ta posibel si bo traha pe.

Mi ta felicita Jonathan Busby cu e logro aki, y lo mi keda pendiente pa wak kico mas e lo contribui cune pa nos isla.