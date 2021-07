Compressornan di supermercado ta sigui explota y bisiñanan ta hopi preocupa

Posted in









Diasabra atardi a drenta informe di un explosion patras di un supermercado na Seroe Blanco, mesora a dirigi tanto polis como bombero. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un compressor di e supermercado a explota causando daño y hopi gas a dicipa. E bisiñanan ta hopi preocupa ya cu e sonido, likido y gas cu ta spat tur rond y esaki no ta e prome biaha cu esaki a sosode. Na yegada di e bombero a constata cu ta e compressor mes a explota pero ya no tin peliger mas. Polis a keda di bay papia cu e supermercado pa drecha su aparatonan na un forma mas sigur pa no causa ni susto ni molester na e habitantenan den cercania.