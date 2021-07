Polis a detene e conocido di polis B.A. cu a drenta Flores Supermarket y piki algun mercancia y a sali bay sin paga y despues a regresa pa molestia

Diasabra atardi a drenta informe di cu e conosido B.A. di Sero Patrishi a drenta y sali cu un lighter, un paki sigaria y algo mas sin paga for di Flores Supermarket, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di e conosido di polis B.A. cu a drenta y sali cu cosnan sin paga y a bay pafo pero na e momentonan ey e no tabata eynan mas. Polis a busca e sospechoso pero no a encontre bayendo for di e sitio a drenta informe di cu ela regresa na e lugar. Na e regreso di e patruya a bin localize patras di e supermercado eynan di biaha a detene y a hibe na warda di polis.