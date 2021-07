Polis a detene dama taxista cu a manda piedra riba un miembro di prensa cubriendo e accidente den cual e dama ta envolvi

Posted in





Diabierna merdia durante cu miembronan di prensa tabata cubriendo e accidente di e taxista na Sabana Berde na dado momento e dama taxista a manda un piedra riba un miembro di prensa di un otro medio y a dal esaki na su barica. E miembro di prensa ey no a keda contento y a denuncia esaki na polis cu tabata na e sitio. Polis inmediatamente a detene e dama taxista pa agression y a bay warda di polis cun’e. E dama taxista a bisa cu e no a aprecia cu a saca potret di e accidente ni tampoco con e miembro di prensa a conteste. Despues di a atende cu e sub-fiscal y como cu e agression no tabata grave e dama taxista a ser laga den libertad. Nos ta condena cualkier agresion mas aun ora ta trata di miembronan di prensa.