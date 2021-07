Ami ta scoge! Nenga plastic di un solo uzo.

ORANJESTAD – Luna di juli ta den full swing. Abo ta corda riba bo compromiso pa nenga plastic di un solo uzo? Bo a compromete na e reto riba e plataforma plasticfreejuly.org? Bo a cambia bo patronchi di consumo di plastic? Abo tambe ta yuda baha e cantidad di desperdicio cu ta keda aumenta riba e seronan di sushi (landfill)? Directie Natuur en Milieu (DNM) kier a recorda comunidad cu Abo ta scoge e nivel di uzo di plastic. Tambe DNM kier duna conseho riba kico pa nenga, kico por reemplasa uzo di esaki y e impacto cu bo escogencia tin. Tumando accion di nenga plastic di un solo uzo bo ta evita cu desperdicio ta aumenta riba landfill, bo ta reduci e impacto riba medio ambiente y ta yuda proteha e ecosistema manera e ocean.

A base di un formulario riba e plataforma plasticfreejuly, DNM ta highlight algun di e productonan cu bo por nenga y ki accion bo por tuma. DNM ta comparti copia di e formulario na ingles. Adhunto e diseño unda bo por wak kico tur bo por scoge pa nenga. Bo por haya un version copia electronico riba plasticfreejuly.org

Algun di e retonan ta:

Recicla/colecta bo productonan di plastic y bo por haci uzo di e servicionan di Plastic Beach Party.

Por nenga y evita mas tanto envoltura di plastic cu bo por, pa yuda combati e impactonan.

Cumpra Fruta y berdura cu ta bin los, na unda bo mes por hiba bo tas di tela di twiel cu ta re-uzabel pa hinca nan aden.

Corda riba bo tas di compra tur caminda. Ora di cumpra carni of pisca check si e carniceria ta uza envoltura di papel of cu por trece bo mesun baki/ Tupperware container re-uzabel.

Nenga takeaway straws, copinan di koffie, forki, cuchara y/of cuchiu di plastic. Semper hiba bo mesun productonan re-uzabel of scoge pa sinta y disfruta, dine-in.

Sea responsabel cu bo desperdicio. Haci uzo di un baki di compost pa cuminda desechabel, separa bo desperdicio, bo por scoge pa freeze e desperdicio di resto di cuminda te cu e dia cu ta pasa y colecta na bo cas of haci donacion na esnan cu ta cria porco.

Sushi organico di bo cura por haya un lugar special den bo cura te ora e ta bira menos, por uza un schredder di palo.

Poder di compra responsabel: productonan di scol, scoge potlood, krijt, lineal di palo, papelnan traha di papel recicla, re-uza boter pa awa of juice traha na cas, re-uza bakinan di pone pan asina stop cu uzo di saconan chikito di plastic pa pone pan pa hiba scolOtro recursonan manera freetheocean.org ta un website cu ta duna preguntanan pa bo contesta, y asina bo ta yuda un organisacion saca plastic for di ocean. Tin diferente compania cu ta bende productonan sostenibel of cu tin practicanan cu ta cumpli cu practicanan sostenibel manera Aruba lifeorganics, BazRRR galeria, eco-ving Aruba, Bula surf shop, tambe tin artesanonan local. Bo por participa na clean-upnan, haci un donacion na organisacionnan NGO cu propositonan pa elimina polucion di plastic. Ora di duna un regaldo, kies un experiencia: les di yoga, di baile, hike, dive, run of un horse-scan. Sea mas creativo cu bo por y pensa unda bo por stop cu uzo di plastic. DNM ta desea exito na tur cu a join e challenge y ta scoge pa nenga e uzo di plastic pa semper. Bo por manda nos un mensahe via nos Facebook messenger dnmaruba/facebook y comparti cu nos bo experiencia y cua ta bo practica sostenibel cu bo a scoge.