PROME MINISTER TA DESEA TUR GRADUADO DI EPI EXITO DEN E SIGUIENTE ETAPA DI NAN BIDA

Cada un di nan lo contribui den e fase nobo di recuperacion despues di e pandemia

Prome Minister Evelyn Wever – Croes tabatin e honor pa como representante di Gobierno di Aruba, presencia e ocasion special di ceremonia di graduacion di Colegio EPI, Sector Hospitalidad y Turismo.

Durante di e ultimo añanan cada un alumno a haci tremendo trabou y awor ta celebrando e resultado di e trabou duro aki. E aña aki e Unit Hospitality & Tourism tabatin un total di 42 graduado cu ta representa 72%:

-Hospitality Mgmt: 24 alumno

-Certified Cook – 1 alumno

-Culinary Arts – 17 alumno

Den su discurso discurso na e alumnonan, Prome Minister a bisa: ‘Un cos importante di siñamento ta cu ningun hende por kita esaki for di bo, pues locual cu bo ta logrando aworaki ta djis e cuminsamento. Sea bo ta bay continua cu bo estudio of bay traha e ta djis e comienso. P’esey keda soña y kere den bo mes no laga ningun hende laga bo sinti manera bo no por logra algo. E futuro ta di boso tur cu ta scoge pa kere den boso mes. Mi ta desea cada graduado masha pabien y danki na tur cos cu boso lo bay realisa pa Aruba den e fase nobo aki di recuperacion despues di e pandemia. Alabes mi ta desea e maximo suerte necesario pa logra tur locual cu boso pone den boso mente pa logra. Pabien y suerte”.