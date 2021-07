Chauffeur di boxminivan sin rijbewijs y sin permiso pa ta na Aruba deteni despues di a ocasiona un accidente

Posted in

Diabierna mainta a drenta informe di un accidente na Tanki Leendert cu un chauffeur cu no tin rijbewijs, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e chauffeur di un boxminivan a tuma un birada mucho grandi y a bay te na otro banda di caminda pero net tabata bini un Toyota Rush di otro banda y e Rush a purba kita pero e impacto tabata inevitable. Afortunadamente ningun hende a resulta herida pero e chauffeur di boxminivan no tin ni rijbewijs ni por a mustra un permiso pa ta na Aruba. No a keda nada otro cu polis a detene e chauffeur y pa nan a hibe Guarda Nos Costa pa tramita su expulsion.