10 aña existencia Kiwanis Young Professionals Aruba

Oranjestad – Riba un demanda grandi pa join Kiwanis Club of Palm Beach y duna bek na nos comunidad di Aruba e idea a nace pa presenta e concepto di un Kiwanis Club nobo pa districto 26. Asina aki tambe najuli 2010 durante un reunion di comicion di miembreciay tambe educacion di Kiwanis Palm Beach a wordodicibi pa recomenda Kiwanis Palm Beach pa explora e posibilidad pa organisa y inicia un Kiwanis Club nobona Aruba.

E idea pa funda un club di Kiwanis nobo a wordopresenta na e hunta di directiva di Kiwanis Palm Beach durante di un reunion na luna di augustus 2010 y e presidente di e tempo ey Mr. Patrick Melchiors a adoptae idea y e hunta di directiva a aproba pa institui un comishon cu e unico proposito pa explora e idea pa un Kiwanis Club nobo pa Aruba. Asina tambe e comishona inicia pa cuminsa un club nobo.

Di e diferente tipo di club nan cu por a wordo funda, durante reunion di comishon dia 12 di januari 2011 a keda dicidi den comishon cu lo inicia un “Professional Club”

Mirando cu a keda dicidi cu e edad di e miembro nan lo ta entre 25 te 40 anja a bin na e nomber Kiwanis Young Professionals Aruba. Asina tambe 18 mei 2011 diferente miembro prospecto a wordo invita na YMCA pa un session di pregunta y contesta pa asina sa endetaye tur locual ta insera e club nobo di servicio naAruba KIWANIS CLUB OF YOUNG PROFESSIONALS ARUBA. A sigui despues pa 25 mei 2011 cual fecha e eleccion official a keda hasi paeligi e prome board di KYPA. Juni 25, 2011 tabata e fecha cu oficialmente e hunta di directiva di KYPA a wordo instala hunto cu tur e miembro nan oficialmentea ricibi nan pin.

Nos ta 10 anja mas leeuw na unda cu durante e 10 anjaaki e club a conoce hopi miembro oficial y otro nan cu tabata prospecto. Durante 10 anja cu masha hopi ora di servicio comunitario a wordo duna bek den forma di projecto nan y tambe trabow nan comunitario. Durante e 10 anja aki tambe diferente ta e donacion nan cu a wordo hasi. Asina aki tambe durante e 10 anja akitambe KYPA a percura pa crea lider nan nobo den comunidad y sinja for di chikito kiko kiermen duna bekna comunidad y asina tambe a crea K-Kids di Princes Amalia Basisschool.

Durante 10 anja cu a transcuri KYPA a percura pa diferente session educacional y informativo pa sumiembro nan. Tambe diferente miembro a tuma e oportunidad pa bishita diferente di e reunion nan internacional unda cu a sinja conoce hopi mas di otroclub nan di Kiwanis y con e cultura den otro club nan den diferente pais ta.

10 anja cu cada un presidente den nan anja respectivo a logra surpasa tur barera y asina completa cada anjakiwanistico. Cada anja cu a trece cu’ne su reto nan. Luna nan keto, pero luna nan super druk por medio di projecto of evento pa recauda fondo. Cada un miembrocu nan caracter, pero cu un solo meta pa laga KYPA sobresali. KYPA awendia ta conoci pa su eventocomunitario di Xmas in a Box durante fin di anja tambe diferente otro projecto cu nos ta hasi. Recien a cuminsa e projecto di Art in a Bathroom cual ja caba tin demanda di mas scol basico cu kier ta parti di e projectoaki. Sin duda anualmente KYPA ta participa na e K-ONE Day y tambe a jega di participa na Aruba Doet. Sigur tambe riba demanda tur anja tin e evento pa recauda fondo di “wine & sushi or tapas” cual su iconota pa organisa esaki riba un diahuebs. Sigur tambe e evento di mas grandi cu ta anualmente dia 30 april. Pa KYPA por a jega na tur esaki nan hunto cu e president nan y miembro nan awe 10 anja mas leeuw sigur cu siKYPA kier reconoce e miembro nan cu tabata tey for di 25 mei 2011 te cu ja a celebra 25 di mei 2021. Esaki nan ta:

Sherellise Ras, ​Brian Croes,

Thayenne Lee, ​Bryan Nemecek,

Cindy Wernet, ​Randy Croes

Roselyn de Cuba.

Durante e 10 anja nan miembro nan for di 2011 te cu 2021 ta sumamente agradecido na tur e presidente nan cu a duna tur di nan tempo pa guia e club lo mas mihorposibel pa asina e anja aki por a celebra 10 anja di existencia. E presidente nan desde 2011 te cu 2021 ta lo siguiente:

Andre Kelly​​Bryan Nemecek

Lay Hing Yee​​Randy Croes

Carlos Lopez​​Sherellise Ras

Rendel de Kort​Lativa Maduro

Brian Croes​​Maurits Ras

Naturalmente anja nan ta transcuri y un di e reto nan mas grandi ta keda tempo. Pa cu esaki tin variosmiembro cu a retira for di e club y sigur tin hopi noboaserca. Awendia KYPA ta conta cu un base di 32 miembro activo. E situacion cu ta pasando a afectaKYPA grandemente den tur sentido di palabra. Cu hopifirmesa, gana, loyalidad KYPA ta surpasando e momento aki.