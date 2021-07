INVITACION MIEMBRONAN DI PARLAMENTO PA HURAMENTACION / UITNODIGING STATENLEDEN VOOR BEËDIGING

Riba diahuebs 8 di juli pa 10’or di mainta, Gobernador di Aruba, Su Excelencia Alfonso Boekhoudt lo huramenta miembronan di Parlamento recien elegi den e sala di reunion di Parlamento.

Awe Parlamento a analisa tur e geloofsbrieven di e personanan scogi como miembro di Parlamento. E analisis aki ta encera cu Parlamento ta mira si un miembro scogi ta cumpli cu e rekisitonan pa miembresia di Parlamento. Ademas un miembro no por tin un funcion extra cu ta den conflicto cu su miembresia di Parlamento. Despues di verificacion di e cartanan credensial, Parlamento a dicidi awe pa atmiti tur 21 persona scogi, como miembro di Parlamento.

A base di e Kiesverordening, Gobernador ta convoca e miembronan di Parlamento aproba pa huramenta. Awe 20 miembro di Parlamento a ricibi un invitacion por escrito di Gobernador pa huramenta mañan 10’or di mainta. Tin un miembro di Parlamento cu Gobernador no a convoca ainda. E miembro di Parlamento aki actualmente ta den aresto temporal na Korrektie Instituut Aruba (KIA), cual ta pone cu na e momento aki e no por asumi su encargo den Parlamento. Ora cu esaki bira posibel, Gobernador lo yam’e pa huramenta. Gobernador a informa e miembro di Parlamento en cuestion por escrito tocante esaki awe.

Areglo di estado ta prescribi cu Gobernador ta huramenta e miembronan di Parlamento. Residentenan di Aruba cu nacionalidad Hulandes di mas di 18 aña di edad, directamente ta scoge e miembronan di Parlamento. Riba 25 di juni ultimo e residentenan a scoge e miembro cu actualmente ta den aresto temporal na KIA, haciendo uso di nan derecho di voto. Despues Parlamento a aprob’e como miembro.



UITNODIGING STATENLEDEN VOOR BEËDIGING



Op donderdag 8 juli 2021 om 10:00 uur zal de Gouverneur van Aruba, Zijne Excellentie Alfonso Boekhoudt, nieuw gekozen Statenleden beëdigen in de vergaderzaal van de Staten.

Het Parlement heeft vandaag de geloofsbrieven van de personen die gekozen zijn tot lid van de Staten, onderzocht. Dit onderzoek houdt in dat de Staten nagaat of een gekozen lid voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap der Staten. Daarnaast mag een lid geen functie bekleden die in strijd is met het lidmaatschap van de Staten. Na het onderzoek van de geloofsbrieven heeft de Staten vandaag besloten om alle 21 gekozen Statenleden als lid toe te laten.

Op grond van de Kiesverordening roept de Gouverneur de toegelaten Statenleden op om de eed af te leggen. Vandaag hebben 20 Statenleden een schriftelijke oproep van de Gouverneur ontvangen om morgen om 10.00 uur de eed af te leggen. Eén Statenlid is nog niet door de Gouverneur opgeroepen om de eed af te leggen. Dit Statenlid zit momenteel in voorlopige hechtenis in het Korrektie Instituut Aruba (KIA), waardoor hij op dit moment geen invulling kan geven aan zijn ambt als Statenlid. Nadat het Statenlid hiertoe wel in staat is, zal de Gouverneur hem oproepen om de eed af te leggen. Dit Statenlid is hiervan vandaag schriftelijk op de hoogte gesteld door de Gouverneur.

De Staatsregeling schrijft voor dat de Gouverneur de leden van de Staten beëdigt. De leden van de Staten worden rechtstreeks gekozen door de ingezetenen van Aruba die de Nederlandse nationaliteit hebben en achttien jaar of ouder zijn. Het Statenlid dat momenteel in voorlopige hechtenis zit in het KIA, is op 25 juni jl. gekozen door ingezetenen van Aruba die gebruik hebben gemaakt van hun kiesrecht. Daarna is hij door de Staten toegelaten als lid van de Staten.