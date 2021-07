Esaki lo ta e casonan cu lo ser trata den sala di Corte di Prome Instancia 8 juli 2021

14.00

K.M.L. J.J.B. J.M.R. F.F.A.T. R.R.M.M.

Pro forma. K.M. y B. y R. ta wordo acusa di ladronicia cu violencia di un suma di placa di un snackbar y/of dos persona riba 22 di maart 2021, dor di menaza nan cu un cuchio y/of un pistool y dor di dal un di nan riba su cabez y grita palabranan menazante. K.M. y B. y R. ta wordo acusa di ladronicia cu violencia di un suma di placa y un loudspeaker di un take away y/of dos persona riba 22 di maart 2021, dor di menaza nan cu un pistool y un cuchio y palabranan bruto. K.M. ta wordo acusa di posesion di dos arma di candela y balanan riba 22 di maart 2021. B. y R. y M.M. ta wordo acusa di posesion di un arma di candela y balanan di 9 di februari 2021 te 22 di maart 2021. B. y A.T. y M.M. ta wordo acusa di ladronicia cu violencia di un suma di placa di un supermarket y/of dos persona riba 9 februari 2021, dor di drenta e lugar cu cara tapa y cuchio na man y a ranca e caha for di toonbank y a cay cu caha cu tur riba un di e personanan y heridele y a menaza nan cu un cuchio. B. y R. y A.T. y M.M. ta wordo acusa di ladronicia cu violencia di un suma di placa y/of boter di bebida sterki y/of cigarianan di un supermarket y/of dos persona riba 23 februari 2021, dor di drenta e lugar cu cara tapa y cuchio na man y a pusha un di e personanan y dal e cu mokete den su cara y scop e y menaze cu cuchio. B. y R. y A.T. y M.M. ta wordo acusa di ladronicia cu violencia di un suma di placa y/of telefon di un laundromat y/of dos persona riba 11 maart 2021, dor di drenta e lugar cu cara tapa y cuchio na man y a maltrata un di e personanan y lastre na su cabey y a pone e pistool na su cabez.