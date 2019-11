Rocco Tjon: Mike Eman ta reacciona desapunta y hopi rabia cu pais Aruba no ta haya KB.

Posted in

Cu Mike Eman tin rabia riba e pueblo Arubano tawata conoci caba, esaki mirando con ela probecha di nos finanzas publico y masacra e pueblo. Pero su reaccion emocional y rencoroso, riba e hecho cu pais Aruba no a haya un Koninklijk Besluit, a bolbe confirma esaki. Den su afan pa crea disturbio Mike Eman ta menciona 3 mentira cual nos lo refuta den e articulo aki.

EVELYN WEVER CROES A HAYA UN VOORWAARDELIJKE AANWIJZING

Mike Eman ta insinua cu sra. Evelyn Wever-Croes lo a haya un “voorwaardelijke aanwijzing”. Pa un ex-prome minister y pa colmo hurista, haci e expresion aki ta confirma cu Mike Eman ta hopi desespera. Te dia di awe ta Mike Eman ta e unico prome minister di pais Aruba cu a haya un Koninklijk Besluit. Y e Koninklijk Besluit nr. 20467 ta pa motibo cu Mike Eman a hiba mal gobernacion (ondeugdelijk bestuur). Esaki ta e motibo mas pisa pa cual Hulanda por interveni y esaki ta parti di Mike Eman su “legacy”.

UN FENOMENO CU NO TA NORMAL

Den su relato di prensa Mike Eman ta papia di un fenomeno cu no ta normal. Ta importante pa recorda Mike Eman cu e unico fenomeno cu no ta normal ta locual a pasa bou su liderazgo, manera:

1. Mike Eman a sera presupuestonan ficticio for di 2014 te cu 2017 y asina perhudica un pueblo henter.

2. cu Algemene Rekenkamer a cuestiona e maneho di Mike Eman caminda den nan rapport na a señala cu tin mas di 10 miyon florin cu Mike Eman su Gabinete a uza mas sin duna cuenta.

3. cu Mike Eman ta uza 142 mil florin di pueblo, cu no tawata presupuesta, pa celebra su hacimento di aña.

4. cu Mike Eman a lidera un gabinete di cual un minister a wordo condena pa actonan coruptivo. Y un ex-minister ta wordo sospecha actualmente pa soborno, estafa, mal uzo di su funcion, labamento di placa y falsificacion di documento.

5. cu Mike Eman pa falta di credibilidad a mal uza logo di Centrale bank van Aruba na 2018, pa asina manipula pueblo a base di informacion incorecto.

RUINANDO PATRIMONIO NACIONAL

Ta Mike Eman a saca riba 201 miyon florin for di nos companianan estatal durante su 8 aña di gobernacion. Incluyendo un “super dividend” di 29 miyon den un aña. Mas aun Mike Eman a permiti pa Parlamentarionan actual di AVP y candidatonan di partido AVP haya tereno y of bende tereno, patrimonio di pueblo, pa asina bira miyonario. Tambe Mike Eman a permiti pa su propio ruman homber cobra miyones for di un compania estatal.

Y locual Mike Eman semper lo keda recorda pe ta e hecho cu su liderazgo debil a conduci na e hecho cu na 2015 pais Aruba, un pais autonomo, a perde su autonomia financiero.

PA CONCLUI

Manera nos a bin ta bisa ningun atake baho y vil lo silencia nos. Al contrario mas motiva nos ta bira pa percura pa informa pueblo, a base di hechos, kico e “legacy” di Mike Eman ta.