Polis a detene conocido chauffeur sin rijbewijs coriendo auto fia

Diamars atardi durante patruya polis a nota un conocido di nan cu no tin rijbewijs tras di stuur di un auto, mesora a par’e y bingo, a bin resulta cu ainda e no a saca rijbewijs y a detene. E tabata tras di stuur di un auto cual e lo a haya instruccion pa traha riba dje. Un rato mas atardi a drenta informe di cu e doño di auto a pidi polis pa purba localisa su auto ya cu un persona a fia esaki pa un rato pero ainda no a debolbe. A bin resulta cu polis a para e chauffeur y a detene pa core auto sin rijbewijs. Polis a informa e doño cu e yabi ta na warda di polis y e auto ta para den e parkinglot patras di edificio di corte.