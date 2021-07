DIMAS ta felicita Julio Cesar Rincon Bravo cu e resultado di su tesis

Posted in

Departamento di Integracion Maneho y Admision di Stranhero ta felicita Julio Rincon cu e bunita

resultado di un 8.0 pa e culminacion di su estudio den Bachelor den Marketing & Business na

Universidad di Aruba.

Julio Cesar Rincon a haci un estudio di mercado na DIMAS pa midi a satisfaccion di clientenan y asina

duna recomendacionnan con DIMAS por transcende di un “Red Tape organization” pa un “Red Carpet

organization”. E tema di Julio su tesis tabata “The relationship of customer service quality and

customer care with customer satisfaction.”

Dia 30 di juni ultimo, Julio a defende su tesis na Universidad di Aruba den presencia di su mentornan,

coordinador di UvA, directora di DIMAS y familiares.

Di parti di gerencia y personal di DIMAS nos ta extende un palabra di felicitacion y ta desea Julio hopi

exito cu comienso di un briyante carrera.