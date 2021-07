Stichting Educacion Digital Aruba cu oportunidad: pa enseñansa pa hobennan di Aruba!!

Pa haya mas informacion whatsapp +297 5687399 of +297 569 5890

LINK PA INSCRIPCION:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgOK4ljH7LYtim23v75C5TtYjSZoMnfe_nTrAfFMy-QWptww/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link

Bo NO ta bayendo scol actualmente y bo NO tin trabao, hobennan ata

aki bo oportunidad pa sigi scol di 14:30-16:30 di atardi di dialuna pa diabierna.

Materianan di idioma, matematica, boekhouden y computacion ta forma parti di e ensenjansa aki.

Hobennan entre 18-30 anja, esaki ta un oportunidad cu bo no por perde, ya cu asina

cu bo esfuerso den estudio bo ta haya chens pa upgrade bo mes pa ta prepara pa por drenta scol bek

y agrega un of mas certificado na bo CV pa asina bo por tin mas oportunidad di trabao.

Tambe bo lo por prepara bo mes pa landsexamen.

Por pasa personalmente diaranzon y diahuebs awo 2:00pm – 4:30pm pa inscribi. Pa haya mas informacion whatsapp +297 5687399 of +297 569 5890