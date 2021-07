Posted in

Dialuna mainta a drenta informe di cu lo tabata tin un persona fastioso den bus na Pos Chikito. Mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu un persona den bus cu lo tabata hasi fastioso y no kier a baha for di e bus. Polis a dune ordo pero e no kier a tende y polis a detene. Nan a transport’e pa warda di polis.