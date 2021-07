Ladron a corta su mes ora di a kibra drenta horta mercancia den e vitrina patras di Lucky Electronics na Havenstraat

Posted in



















Diasabra madruga a drenta informe di cu e alarma di Lucky Electronics den Havenstraat a bay on y cu lo tin ladron den e lugar, mesora a dirigi patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a pasa na e parti dilanti pero no a logra mira nada particular, na e mesun momento ey a drenta un otro informe di cu esaki lo ta tumando lugar na e parti patras. Ora polis a bay na e parti patras a bin topa un security di e hotel cu ta vigila e parkinglot ta declara cu ela mira un homber scur cu barba den e showcase cu un tas y tabata hincando mercancia den un tas. Ela bay purba want’e pero esaki lo a scapa y core bay direccion Ranchostraat. E ladron aki a los e “nutnan” di e rolluik y a logra hala esaki y a kibra e glas di e vitrina y a schuif drenta den e vitrina y a piki varios mercancia y a bay cu esakinan den e tas. Den e acto aki e ladron lo a corta su mes tambe y ta herida pero a logra huy. A solicita presencia di e investigadornan technico y forensyco pa sigui cuve investigacion.