Prome Minister sra. Evelyn Wever – Croes: NOMBRACION DI PARLAMENTARIO SEVINGER TA UN BERGUENSA PA ARUBA

“E prome compromiso ta pa pasa e ley y saca sr. Sevinger for di Parlamento si e logra huramenta

Durante conferencia di prensa di Gobierno di Aruba diabierna mainta, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a reacciona riba e pregunta haci na dje tocante e hecho cu tin un politico cu recien a wordo elegi pa drenta Parlamento siendo e ta den prison. Prome Minister a expresa su preocupacion pa e hecho aki pasobra esaki ta un berguensa pa henter pais Aruba.

“E no ta trata di mi partido y e no ta mi colega pero e ta un Arubiano y nos como Arubiano ta bay den historia pa e berguensa aki cu lamentablemente e partido AVP ta pone nos pasa aden cu e nombracion di Parlamentario Sevinger. Na e momentonan aki tin un ley caba na Parlamento tocante screening y esaki ta un compromiso cu nos tin cu ora nos huramenta como Parlamentario. Pa un tempo mi ta bay ta Minister President y Parlamentario pa un tempo transitorio y e prome compromiso ta pa pasa e ley ey y saca sr.Sevinger for di Parlamento si e logra huramenta”.

E di dos paso lo ta pa ankra den e constitucion pa tipo di cosnan asina no pasa nunca mas. Pasobra mi no ta kere cu tin un Arubiano awe riba e baranca aki cu no ta sinti berguensa di loke cu por pasa otro siman. Pa constitucion bo mester 2/3 parte kiermeen nos mester mas sosten den Parlamento. Cambio di constitucion no ta cla ainda por lo tanto esaki no ta algo cu por pasa otro siman of aki 2 siman ya cu e tin cu cana su caminda pa Raad van Advies.

Lamentablemente otro cambio di constitucion si nos a purba trata den Parlamento cual ta purba ankra e Ombudsman den constitucion pero esaki no a conta cu sosten lamentablemente ni di RED, ni di Daphne Lejuez y ni di AVP pa cua motibo e no por a pasa.

Mi ta spera cu e Parlamento nobo cu ta huramenta otro siman demostra e madures di por pasa riba diferencianan politico y pone interes di Aruba na prome luga. Esaki ta un prioridad”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a duna di conoce.