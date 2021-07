Representantenan di European Family Justice Center Alliance (EFJCA), FIER Nederland y Signs of Safety a haci un bishita di trabao na Gobernador di Aruba

Como parti di establecimento di un Family Justice Center (FJC) na Aruba, representantenan di European Family Justice Center Alliance (EFJCA), FIER Nederland y Signs of Safety a haci un bishita di trabao na Aruba. Gobernador di Aruba, Su Excelencia Alfonso Boekhoudt, riba diahuebs 1 di juli 2021 a ricibi e delegacion pa un audiencia na Cas Ceremonial di Gobernador.

Lo realisa un centro multidisciplinario unda cu, for di un solo localidad, instancianan di husticia y di ayudo ta duna servicio na victimanan di violencia domestico, di abuso infantil y di violencia sexual.

Durante di e audiencia, a informa Gobernador tocante di e historia, e metanan, e resultadonan cu ya a logra y e plannan pa futuro.

Riba e prome potret: señor Bert Groen (Presidente EFJCA), señora Linda Terpstra (Director FIER Nederland) y S.E. Gobernador Boekhoudt. Riba e di dos potret: señora Marion Henneman (Signs of Safety trainer, Omada Training en Coaching), señora Daphny Tecklenborg (Projectleider FJC Aruba) y S.E. Gobernador Boekhoudt.



Vertegenwoordigers van de European Family Justice Center Alliance (EFJCA), FIER Nederland en Signs of Safety deze week een werkbezoek aan de Gouverneur van Aruba



In het kader van de oprichting van een Family Justice Center (FJC), brengen vertegenwoordigers van de European Family Justice Center Alliance (EFJCA), FIER Nederland en Signs of Safety deze week een werkbezoek aan Aruba. De Gouverneur van Aruba, Zijne Excellentie Alfonso Boekhoudt, heeft op donderdag 1 juli 2021 de delegatie ontvangen voor een audiëntie op Cas Ceremonial di Gobernador. In het te realiseren multidisciplinair centrum, zullen justitiële- en hulpverleningsinstanties vanuit één locatie werken en diensten verlenen aan slachtoffers van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld. Tijdens de audiëntie is de Gouverneur geïnformeerd over de achtergrond, de doelstellingen, de reeds behaalde resultaten en de plannen voor de toekomst.

Op de eerste foto: de heer Bert Groen (Voorzitter EFJCA), mevrouw Linda Terpstra (Directeur-Bestuurder FIER Nederland) en Z.E. Gouverneur Boekhoudt. Op de tweede foto: mevrouw Marion Henneman (Signs of Safety trainer, Omada Training en Coaching), mevrouw Daphny Tecklenborg (Projectleider FJC Aruba) en Z.E. Gouverneur Boekhoudt.