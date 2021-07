DIMAS a celebra 15 aña di existencia

E siman aki Departamento di Integracion Maneho y Admision(DIMAS) a celebra nan di 15 aña di existencia, brindando servicio na henter comunidad di Aruba. E celebracion a bay manden man cu entregamento di certificado na empleadonan cu a traha henter aña sin meld AO. Tambe a reconoce empleadonancu tin hopi aña di servicio den e departamento.

Minister di Husticia, Seguridad y Integracion, mr. Andin Bikkera felicita e departamento y a gradici tur e empleadonan pa nanbon trabou. Ela recapitula tur e cambionan den ley cu a wordologra, e ley di Admishon cu desde 2007 no a conoce actualisacion y cu bow di su maneho a wordo modernisa na 2018 y 2021. Tambe a actualisa e decreto di admision, cu desde 2009 no a conoce mucho cambio, pa introduci entre otro regulacion pa atende cu peticionan di asilo, debi desde 2018 nos isla a conoce un aumento drastico y sin precedente di centenares. Tambe a actualisa e decreto di retribucion cu pavarios aña no a wordo adapta pa DIMAS y e situacion actual. Pues un adelanto substancial di cambionan den leynan relevante pa DIMAS despues di mas cu un decada.

DIMAS, Departamento di Integracion, Maneho y Admision di Stranhero ta operacional desde 1 di juli 2006 y ta situa na Paardenbaaistraat 11 na Oranjestad. DIMAS ta encarga primordialmente pa procesa peticionnan pa un permiso di estadia y residencia temporario of definitivo na Aruba (sea cu ta pa traha of no). Tambe DIMAS ta procesa peticionnan pa declaracion di constancia cu no ta rekeri di permiso of constancia cutin admision segun ley y peticionnan pa carta di re-entrada.

Anualmente DIMAS ta atende mas of menos 15 mil peticion, cuta entre 125 pa 180 cita pa dia. Sinembargo, door di e pandemia y crisis aña pasa, a procesa mas of menos 11 mil permiso. E nacionalidadnan cu ta domina, mescos cu añanan anterior, ta di ciudadanonan for di Latino America y di Caribe . “Verblijfsdoelen” cu a resalta aña pasa ta e permiso pa traha, arbeid in loon dienst; sigui pa esun di di famia (gezinsherenigingof gezinsvorming). E parti di personal domestico tambe ta un di nan cu a domina y esunnan cu tin un laso special cu Aruba, sea cu nan tin yiu na Aruba, of tin un status cu nan tabata casa cu un Arubiano y a keda mantene un permiso.

E orario di oficina di DIMAS tadi dialuna pa diabierna di 7:30am pa 12:00 pm y di 1:00 pm pa4:30 pm. DIMAS su callcenter 5221500 ta alcansabel durante orario di oficina. Tambe por dirigi un email pa DIMAS (24/7) na info@dimasaruba.aw of via Facebook/messenger: Departamento di Integracion, Maneho y Admision di Stranhero. Pa keda na altura di (cambionan den) procedura, proceso, maneho, download formulario y lista di rekisitonan y tambe pa traha bo cita online pa e diferente servicio y producto, bishita nanwebsite www.dimasaruba.com.