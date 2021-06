Ministerio Publico ta informa referente Eleccionnan 2021 /Openbare Ministerie ter zake Verkiezingen 2021

Posted in

Desde algun dia Ministerio Publico ta wordo acerca tocantesupuesto iregularidadnan durante e ultimo eleccionnan. E supuesto iregularidadnan aki ta wordo comparti mas tanto ribasocial media.





E responsabilidad pa eleccionnan cana bon ta den man di Conseho Electoral di Aruba. Ta ey meldingnan mester wordohaci. Ministerio Publico lo no sigui cu tuma beslag di stembiljet, no tin base legal pa esey.

E meldingnan cu a drenta cerca Ministerio Publico lo wordomanda pa Conseho Electoral di Aruba.

Openbare Ministerie ter zake Verkiezingen 2021

Sedert enkele dagen wordt het Openbaar Ministerie benaderd over al dan niet onregelmatigheden tijdens de afgelopen verkiezingen. Deze vermeende onregelmatigheden worden vooral gedeeld op social media.

De verantwoordelijkheid voor een juist verloop van de verkiezingen ligt in eerste instantie bij de Electorale Raad van Aruba. Daar dienen dan ook die meldingen te worden ingediend. Het Openbaar Ministerie zal niet over gaan tot het in beslag nemen van de stembiljetten, daartoe bestaat geen wettelijke grondslag.

De inmiddels bij het Openbaar Ministerie ontvangen meldingen zullen worden doorgestuurd aan de Electorale Raad van Aruba.