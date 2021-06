Rotaract Club of Aruba ta cla pa ranca sali cu E di 29 Edicion di ‘Back to School Project’ 2021

Posted in











Oranjestad – Aña escolar 2020-2021 a yega na su fin y e teamcompleto di Rotaract Club of Aruba kier a felicita tur studiante panan dedicacion y perseverancia durante e aña aki. Boso cada un a sa di haci boso máximo esfuerso no obstante e situacion cu nos taaden ainda. Pabien!

Cu un otro aña escolar den porta, y considerando e situacionpenoso cu hopi famia ainda ta pasando, Rotaract Club of Aruba a realisa cu tin un necesidad den comunidad pa yuda muchanan di scolnan basico cu materialnan pa scol. E exito di cada studiante tadepende na su acceso na articulonan di scol corecto pa practica y dedica na nan estudio.

Ta p’esey, pa 29 aña caba Rotaract Club of Aruba su miembro y boluntarionan ta uni hunto cu famia y maestronan bou di e proyecto ‘Back to School’. E proyecto aki tin como meta pa ofrece un cantidad di muchanan di scol basico un ayudo cu material di scol pa nan por sigi hasi nan best na scol y sigura un aña escolar mas cu exito.

E aña aki e meta ta pa facilita 150 mucha di 4e, 5e, y 6e klasbayendo scol na diferente partinan di Aruba cu articulonan di scol– entre otro uniform, potlood, pen, schrift, tas y mucho mas.

Claro, e proyecto aki no por wordo realisa sin e ayudo di nos comunidad. Nos ta invita pueblo completo pasa na DYON CENTER pa yuda nos colecta articulonan pa nos muchanan por tinotro aña escolar exitoso un biaha mas.

Rotaract Club of Aruba lo ta na Dyon Center tur Diasabra pa e luna di Juli – esta 3 di Juli, 10 di Juli, 17 di Juli, 24 di Juli y 31 di Juli2021.

Rotaract Club of Aruba ta gradici Aruba pa e cooperacion pa hasi e projecto aki un realidad. Na tur studiante, Rotaract Club of Aruba kier deseabo un feliz vakantie y éxito pa e aña escolar nobo.