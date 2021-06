Curso Poesia na biblioteca

Posted in

Biblioteca Nacional Aruba ta ofrece un curso cortico di Poesia cu docente y poeta Lily Clarisa. Esaki ta un workshop di 4 sesion pa amateur poetanan y otro interesadonan di 18 aña bay ariba y lo wordo dicta na Ingles. Esaki ta tuma lugar di dialuna dia 19 di juli pa dia 22 di juli di 10or pa 12or.

Durante 4 sesion Lily Clarisa ta trata 4 top poetanan di Merca y Inglatera (Famous British and American poets) y diferente estilo y forma y tambe ta presenta diferente poema pa por combersa ariba. Participantenan mes tambe ta practica skirbi poesia.

E workshop ta tuma lugar di dialuna dia 19 di juli pa dia 22 di juli di 10or pa 12or. Registracion por via info@bibliotecanacional.aw prome cu dia 15 di juli. E workshop ta costa 100 florin pa persona.

Poeta Lily Clarisa a skirbi ‘Lost Love Poems’ un coleccion di poema y Lily a presenta su obra na Biblioteca Nacional Aruba. Un otro obra ta ‘Illuminated darkness’. Esaki a keda publica na 2020 via Brave New Books, ISBN 9789464052107. Lily Clarisa ta docente Ingles y actualmente ta biba na Hulanda caminda Lily a gana e premio ‘Awesome Poet Award’ na 2020. Lily ta publica via Instagram #lilyclarisatheartist.