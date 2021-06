REEMERGENCE, 30 di juni Cas di Cultura.

Fundacion Orguyo den colaboracion cu Cas di Cultura ta organisa un anochi di crea coneccion y topa otro, serando e luna di ‘Pride’ cual ta para pa e promocion y afirmacion, dignidad, igualdad y creacion di visibilidad di e grupo LGBTQ+ den comunidad.

Di e grupo ‘On the Quays’ di New York City, e mesun grupo cu a trece e musical ‘RENT!’ na Aruba na 2017, lo wordo estrena un shortfilm musical cu ta mustra e regenboog di diversidad di persona den e comunidad LGBTQ+. Demonstrando talento profesional di calidad di Broadway den canto, baile, actuacion, filmacion y creacion musical e produccion “REEMERGENCE” tin como subtitulo “A Queer Visual Album”, poniendo enfasis riba inclusion y celebracion. “REEMERGENCE” lo mustra 5 videoclip nobo, traha pa e integrantenan di On The Quays. Cuater (4) lo ta di cancion existente pero aregla den bachi nobo y un cancion ta ful autentico.

DJ Xuxa lo anima y anochi y Deep Eddy Vodka ta patrosinador. Parti di e entrada lo bay pa apoya un organisacion cu ta para pa e causa di LGBTQ+. E evento ta cuminsa 7pm y e screening di “Reemergence” ta 8pm dia 30 juni na Cas di Cultura. Pa mas informacion bishita e FB page di Cas di Cultura. Fundacion Orguyo y Cas di Cultura ta invitabo pa ta parti di un anochi ameno, positivo y inspirativo di kibra siman.