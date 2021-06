NOBO NA ARUBA: E PROME ‘BUKI DI PRET’ A WORDO REPARTI NA MUCHANAN DI SCOL NA ARUBA! / NIEUW OP ARUBA: EERSTE ‘BUKI’S DI PRET’ UITGEDEELD AAN ARUBAANSE SCHOOLKINDEREN!

Un buki yen di actividadnan leuk y sigur no caro pa den vacacion grandi.

Riba 28 di juni e prome Bukinan di Pret a wordo parti na alumnonan di Colegio Bon BIni y Sint Franciscus College na Oranjestad.

E ‘Buki di Pret’ ta un buki yen di actividadnan y ofertanan cu ta valido durante e vacacion grandi, special pa muchanan di scol basico. Clubnan di ehercicio, restaurantnan, marina real y diferente organisacionan ta participa. E actividadnan ta valido for di 10 di juli te cu 19 di augustus 2021.

META TRAS DE E BUKI DI PRET: haci actividadnan posible y yuda bo pa descubri bo talento

E meta di tras di e Buki di Pret, ta pa duna mas mucha Arubiano cu ta posibel for di 6 te cu 13 aña un vacacion grandi leuk!

E grupo cu a tuma iniciativa pa e Buki di Pret, ta spera cu e buki lo activa muchanan y nan mayornan pa descubri e cantidad di cosnan leuk cu Aruba tin pa ofrece y lo stimula muchanan pa descubri nan interesnan y talentonan.

Danki na e buki unico aki, yen di actividadnan accesibel, pagabel, y tin biaha hasta cu actividadnan cu ta gratis y ofertanan, ta bira posibel pa tur mucha, independiente di nan situacion financiero!

E ACTIVIDADNAN TA GRATIS OF TA COSTA MAXIMALMENTE 10 AWG

Na e comerciantenan, organisacionan y asociacionnan na Aruba a wordo puntra si nan kier a participa a cambio di un compensacion chikito, inventa actividadnan accesibel y leuk.

E ekipo di Buki di Pret a colecta tur e actividadnan aki den e ‘buki’.

TAMBE PA ESUNAN CU TA KEDA CAS

Ora cu a selecta e actividadnan a tene cuenta cu e hecho cu no ta tur hende ta dispone di transportacion. Pa e motibo aki e actividadnan ta reparti ariba henter e isla. Tambe a pensa riba e muchanan cu apesar di esaki no ta capaz pa bishita un actividad; special pa nan e buki tambe ta contene kleurplaat, wega y puzzel y tambe hopi tip leuk, cu aktividadnan pa mucha cu por wordo haci durante henter aña.

MULTILINGUAL

E buki ta multilengual: Papiamento, Hulandes y Ingles. Di e forma aki e ta accesibel pa tur hende. Tambe a scohe pa un titulo cu ta un combinacion di Papiamento (Buki) y Hulandes (Pret).

PROME TA BIN UN BUKI PILOTO PA 2.600 ALUMNO



Aruba tin mas o menos diesdos mil mucha di scol basico, y pa test con esaki ta wordo experencia, e ekipo di e Buki di Pret ta reparti e bukinan na dies scol di S.K.O.A. y tambe na muchanan cu ta ricibi educacion na cas. En total 2.600 ‘buki’ lo wordo repart e aña aki.

E SCOLNAN CU TA PARTICIPA

Na aña 2021 e siguiente scolnan ta participa: Sint Fransiscus College, Rosario College, Colegio Bon Bini, Colegio Sagrada Curason, Colegio Santa Filomena, Maria School, Cacique Macuarima School, Maria Goretti School, Colegio Pastoor Kranwinkel, Colegio FB Tromp.

Si esaki bira un exito e fundacion ta spera cu otro aña nan por reparti un ‘buki’ na tur mucha di un scol basico na Aruba.

KENDENAN TA TRAS DI E BUKI DI PRET

Esunan cu a inincia e Buki di Pret ta: Ezra y Marga Buys, cu ta biba na Boneiro. Na 2018 nan a cuminsa cu e Buki di Pret. E idea a wordo inspira pa e Jeugdvacantiepaspoort na Rotterdam, Hulanda. Nan tin e ambicion pa introduci e buki aki tambe na e otro islanan Caribense.

Asina aki na aña 2021: Victoria Danilova, Myrthe van Egmond, Kitty van der Knaap y Aggie Sniekers, cu ta bibando na Aruba, a tuma e iniciativa pa desaroya tambe pa Aruba e Buki di Pret.

NIEUW OP ARUBA: EERSTE ‘BUKI’S DI PRET’ UITGEDEELD AAN ARUBAANSE SCHOOLKINDEREN!

Boekje vol leuke en voordelige activiteiten voor in de grote vakantie

Op 28 juni zijn de eerste ‘Buki’s di Pret’ uitgedeeld aan leerlingen van het Colegio Bon Bini en Sint Fransiscus College in Oranjestad. Buki di Pret is een boekje vol leuke activiteiten en aanbiedingen, geldig tijdens de grote vakantie, speciaal voor lagereschoolkinderen. Sportclubs, restaurants, de marine en allerlei andere organisaties doen eraan mee. De activiteiten zijn geldig van 10 juli tot 19 augustus 2021.





HET DOEL ACHTER BUKI DI PRET: ACTIVITEITEN MOGELIJK MAKEN EN TALENTEN ONTDEKKEN

Het doel achter Buki di Pret is om zoveel mogelijk Arubaanse kinderen in de leeftijd van 6 tot 13 jaar een leuke grote vakantie te geven! De initiatiefnemers hopen dat het boekje kinderen en hun ouders activeert om de vele leuke dingen die Aruba biedt te ontdekken en de kinderen stimuleert hun interesses en talenten te ontdekken. Dankzij dit unieke boekje boordevol laagdrempelige, betaalbare, en soms zelf gratis activiteiten en aanbiedingen is dit voor alle kinderen, ongeacht hun financiële situatie, mogelijk!

ACTIVITEITEN ZIJN GRATIS OF KOSTEN MAXIMAAL 10 AWG

Aan ondernemers, organisaties en verenigingen op Aruba is gevraagd of ze tegen een kleine vergoeding mee wilden doen en een leuke, laagdrempelige activiteit wilden verzinnen. Team Buki di Pret heeft al deze activiteiten gebundeld in het ‘buki’.

OOK VOOR DE THUISBLIJVERS

Bij de selectie van activiteiten is rekening gehouden met het feit dat niet iedereen beschikt over vervoer. De activiteiten zijn daarom zoveel mogelijk verspreid over het eiland. En ook aan kinderen die ondanks dat niet in staat zijn om activiteiten te bezoeken is gedacht; speciaal voor hen bevat het boekje ook kleurplaten, spelletjes en puzzeltjes en zijn er heel veel leuke tips opgenomen voor kinderactiviteiten die je het hele jaar door gratis kan doen.

MEERTALIG

Het boekje is meertalig: Papiamento, Nederlands én Engels. Zo is het ook op dat gebied toegankelijk voor iedereen. Voor de titel is gekozen voor een combinatie van Papiamento (Buki di) en Nederlands (Pret).

EERST EEN PILOT VOOR 2.600 LEERLINGEN

Op Aruba wonen ruim twaalfduizend lagereschoolkinderen en om eerst te testen hoe het boekje op Aruba wordt ervaren, start Team Buki di Pret voor deze eerste editie met het uitdelen van de ‘buki’s’ op tien S.K.O.A.-scholen en bij kinderen die thuisonderwijs krijgen. In totaal worden er dit jaar 2.600 ‘buki’s’ uitgedeeld.

DEELNEMENDE SCHOLEN

In 2021 doen de volgende scholen mee: Sint Fransiscus College, Rosario College, Colegio Bon Bini, Colegio Sagrada Curason, Colegio Santa Filomena, Maria School, Cacique Macuarima School, Maria Goretti School, Colegio Pastoor Kranwinkel, Colegio FB Tromp. Bij succes hoopt Stichting Buki di Pret volgend jaar een ‘buki’ te kunnen uitdelen aan álle lagereschoolkinderen op Aruba.

WIE ZITTEN ER ACHTER BUKI DI PRET

De initiatiefnemers van Buki di Pret zijn Ezra en Marga Buys, wonend in Bonaire. Zij zijn daar in 2018 gestart met Buki di Pret. Het idee is geïnspireerd op het Jeugdvakantiepaspoort Rotterdam (NL). Hun ambitie is om het concept ook op de andere Caribische eilanden te introduceren en zo hebben Victoria Danilova, Myrthe van Egmond, Kitty van der Knaap en Aggie Sniekers, allen wonend op Aruba, in 2021 het initiatief genomen om Buki di Pret ook voor Aruba te ontwikkelen.