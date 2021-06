GOBERNADOR DI ARUBA TA INICIA CU RONDA DI CONSULTA

Gobernador di Aruba, Su Excelencia Alfonso Boekhoudt, riba dialuna 28 di juni 2021 durante oranan di mainta ta inicia e rondanan di consulta cu organonan di conseho y cu lidernan politico. Durante di e rondanan di consulta Gobernador ta informa su mes tocante e posibilidadnan pa formacion di un gabinete nobo, teniendo na cuenta e resultado di e eleccion pa miembronan di Parlamento di Aruba.

Gobernador Boekhoudt primeramente lo papia cu presidente di Raad van Advies, señor Frits Goedgedrag y despues cu presidente di Parlamento, señor Juan Thijsen. For di dialuna merdia Gobernador lo papia cu e lidernan di e partidonan politico cu a base di e resultadonan electoral preliminar a haya por lo menos un asiento: señora Evelyn Wever-Croes (MEP), señor Mike Eman (AVP), señor Ursell Arends (RAIZ), señora Marisol Lopez Tromp (MAS) y señor Miguel Mansur (Accion21). Seguidamente Gobernador lo consulta cu presidente di Sociaal Economische Raad, señora Tisa LaSorte, cu presidente suplente di Algemene Rekenkamer, señor Frederick Nuboer y cu e miembro postula pa Aruba di College Aruba financieel toezicht, señora Hellen van der Wal.

E consultanan ta forma e comienso di e proceso di formacion pa yega na un gobierno nobo pa Aruba. Ta spera cu e consultanan ta finalisa riba diaranson 30 di juni. E siguiente paso den e proceso di formacion ta cu, a base di e resultado di e consultanan, lo designa un informador y lo formula e encargo pa e persona en cuestion.



DE GOUVERNEUR VAN ARUBA START MET CONSULTATIEGESPREKKEN



De Gouverneur van Aruba, Zijne Excellentie Alfonso Boekhoudt, start op maandagochtend 28 juni 2021 met consultatiegesprekken met adviesorganen en politieke leiders. Tijdens de consultatiegesprekken laat de Gouverneur zich adviseren over de mogelijkheden voor de formatie van een nieuw kabinet, gelet op de uitslag van de verkiezingen voor de Staten.

Gouverneur Boekhoudt spreekt allereerst apart met de voorzitter van de Raad van Advies, de heer Frits Goedgedrag, en de voorzitter van de Staten, de heer Juan Thijsen. Daarna spreekt de Gouverneur vanaf maandagmiddag met de lijsttrekkers van de politieke partijen die op basis van de voorlopige verkiezingsuitslag ten minste één zetel hebben behaald. Het betreft hier mevrouw Evelyn Wever-Croes (MEP), de heer Mike Eman (AVP), de heer Ursell Arends (RAIZ), mevrouw Marisol Lopez Tromp (MAS) en de heer Miguel Mansur (Accion21). Vervolgens zal de Gouverneur consultatiegesprekken voeren met de voorzitter van de Sociaal Economische Raad, mevrouw Tisa LaSorte, de waarnemend voorzitter van de Algemene Rekenkamer, de heer Frederick Nuboer, en met het Arubaans lid van het College Aruba financieel toezicht, mevrouw Hellen van der Wal.

De consultatiegesprekken vormen het begin van het formatieproces om te komen tot een nieuwe regering voor Aruba. Naar verwachting worden de consultatiegesprekken op woensdag 30 juni afgerond. De volgende stap in het formatieproces is dat de Gouverneur aan de hand van de uitkomst van de consultatiegesprekken een informateur aanwijst en de opdracht aan deze persoon formuleert.