GOBERNADOR BOEKHOUDT TA RICIBI PRESIDENTE HOOFDSTEMBUREAU PA AUDIENCIA

En conexion cu e eleccion pa miembronan di Parlamento di Aruba riba diabierna 25 di juni 2021, Gobernador di Aruba, Su Excelencia Alfonso Boekhoudt, a ricibi presidente di Hoofdstembureau, señor Glenn Thodé, pa un audiencia na Gabinete di Gobernador diasabra mainta 26 di juni. Gobernador di Aruba y señor Thodé a papia tocante e proceso di e eleccion. Tambe a informa Gobernador Boekhoudt tocante e resultado preliminar di e eleccion. Dialuna mainta Gobernador ta inicia e proceso di formacion pa un gabinete nobo.

VOORZITTER HOOFDSTEMBUREAU OP AUDIËNTIE BIJ GOUVERNEUR BOEKHOUDT

In verband met de op 25 juni 2021 gehouden Statenverkiezingen heeft de Gouverneur van Aruba, Zijne Excellentie Alfonso Boekhoudt op zaterdag 26 juni in de ochtenduren de voorzitter van het hoofdstembureau, de heer Glenn Thodé, op het Kabinet van de Gouverneur ontvangen voor een audiëntie. De Gouverneur en de heer Thodé hebben het verloop van de verkiezingen besproken. Tevens is Gouverneur Boekhoudt in kennis gesteld van de voorlopige verkiezingsuitslag. Maandagochtend start de Gouverneur het formatieproces voor een nieuw kabinet.