Diadomingo merdia a drenta informe di un accidente na e rotonde chikito na Bubali, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compornde cu aki ta trata di un accidente unda cu un auto biniendo for di pariba no a para pa duna preferencia na un otro auto riba e rotonde biniendo for di zuid y nan a dal den otro. Afortunadamente ningun hende a resulta herida.