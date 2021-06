Fortune Magazine ta remarca Bucuti & Biemans su exitonan den sostenibilidad Aruba ta haya reconocemento y alabansa como e unico destinacion cu un hotel carbon-neutral den Caribe

EAGLE BEACH, Aruba – Juni 24, 2021 – E siman aki, Fortune Magazine, un revista mundialmente reconoci, a publica Bucuti & Tara Beach Resort den nan serie The Path to Zero. E medio internacional a haci un entrevista extensivo cu Propetario/CEO Ewald Biemans unda e redactora Kristin Majcher a busca pa haya sa mas di su inteligencia empresarial cu a yude crea un experiencia di biahe responsabel.

E articulo cu ta titula: ““How eco-travelers are fueling hotel industry’s sustainability drive” (Con biaheronan ecologico ta impulsando sostenibilidad den e industria hotelero) ta cuminsa cu un entrevista di Biemans cu ta splica su historia di exito demonstrando con un empresa por lidera e lucha contra cambio climatico.

Fortune Magazine tin 13.9 miyon di unique monthly visitors na su website. E ta e No. 1 revista empresarial y e ta un autoridad den materianan di negoshi. Adicionalmente e ta publica listanan clasifica, como su famoso lista di e 500 empresanan mas grandi di Merca, calcula a base di nan ingresonan total. Den e tema di human resources, por ehempel, e ta publica e lista di Miho Companianan Pa Traha Pe entre e hopi otro listanan y recursonan usa.

