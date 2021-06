Directie Natuur en Milieu lo ta cera mita dia diabierna 25 di juni

Posted in

ORANJESTAD – Den cuadro di dia di eleccion 2021 diabierna dia 25 di juni, DNM lo ta cera parti atardi di e orario di oficina. Nos oficina na B v/d Veen Zeppenfeldtstraat #7 situa na San Nicolas lo ta cera desde 11:30’or am. Pa cualkier eventualidad por notifica via un mensahe riba nos plataforma di Facebook messenger @dnmaruba. Pa melding di caracter di urgencia tocante naturalesa y medio ambiente por haci esaki via medio di Polis.

DNM ta urgi pueblo henter pa uza sano huicio y corda tene bo mes na reglanan. Alavez ta boga pa un y tur tene nos Aruba limpi y liber di sushedad. Deseo di personal di Directie Natuur en Milieu ta pa tur hende keda civico y safe.