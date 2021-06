Posted in

Ministerio Publico lo ta cera riba diabierna venidero 25 di juni2021 desde 11.30’or di mainta. Esaki relaciona cu eleccion.Desde dialuna 28 di juni 2021 OM lo habri atrobe pa publico.

OM dicht komende vrijdag

Het Openbaar Ministerie is gesloten op vrijdag 25 juni 2021vanaf 11.30 uur ’s ochtends. Dit in verband met de verkiezingen. Maandag 28 juni 2021 is het OM weer bereikbaar.