Lotto ta sigui contribui den diferente forma na nos economia!

Posted in

Lotto su rol den financiamento publico di deporte

ORANJESTAD, Aruba – Lotto, nos loteria nacional cu ta bao maneho di Canadian Bank Note Company (CBN) desde 2012, ta keda garantisa fondo no solamente pa ganado y pa economia di Aruba, pero tambe ta un di e dos sponsornan principal di deporte na Aruba hunto cu gobierno.

Financiamento pa federacionnan deportivo

Fundacion Lotto pa Deporte (“FLPD”) ta doño di e unico licensia di loteria na Aruba. Esaki kiermen cu Lotto ta e unico loteria na Aruba cu un deber pa cu deporte. Den su esfuersonan pa cu deporte FLPD a crea hopi stadion durante añanan 2000.Aunke te dia di awe nos deportistanan ta gosa di esakinan, e invershon a laga un debe enorme atras. FLPD a hay’e obliga direfinancia tur e debe aki na 2011. Ainda FLPD ta pagando aproximadamente 2.1 miyon florin pa aña na e debenan aki. Mescos ta conta pa e prestamo di 17 miyon cu FLPD a sera cu Gobierno di Aruba na 2009 pa construccion di 3 compleho deportivo. Desde 2020 e prestamo aki ta costando e fundacion 1.5 miyon pa aña na pago na gobierno. Teniendo cuenta cu esakia determina hunto cu gobierno na 2012 cu mientras e debe ta existi, Lotto lo enfoka riba pago di e debenan aki y pa crea fondo pa federacionnan deportivo via Stichting Sportsubsidie Aruba (“SSA”). SSA ta reparti fondo bao e federacionnan segun su reglanan y rekisitonan. E fondonan aki ta wordo usa pa por ehempel cubri gasto di material, trainer y biahe pa atende competencia internacional.

Bao di e maneho profesional di Canadian Bank Note Aruba su ekipo 100% local a logra hisa e benta averahe di Lotto te cu 45.6 miyon annualmente for di alrededor di 35 miyon e añanan anterior. Esaki a haci cu e fondonan cu ta genera pa bon causa (deporte) a subi te na aproximadamente 8 miyon florin pa aña. Cu e fondonan aki e loteria ta cumpli cu prestamonan di pasado, mientras ta percurando pa deporte keda ricibi un sosten substancial.‎

Financiamento pa facilidadnan deportivo

Lotto no ta responsabel pa mantencion di e facilidadnan deportivo, aunke hopi ta carga e impresion incorecto aki. Desde 2012 Fundacion Facilidadnan Deportivo (FFD) ta ricibi 2.95 miyon florin pa aña di gobierno pa percura pa mantencion di facilidadnan deportivo. FLPD ta doño di mayoria facilidadnan Deportivo y den pasado a carga responsabilidad pa nan mantencion tambe, pero por lo pronto su enfoke ta riba pago di debe bieu y crea fondo pa nos deportistanan via SSA. E posibilidad pa crea mas fondo ainda via Lotto – y asina alivia e peso riba gobierno – ta keda existi, y ta algo cu CBN semper a activamente purba trece na atencion di tur gobierno.

Di e forma aki nos deportistanan por conta cu e fondonan cu emester tanto na material, training y biahamento como na mantencion di facilidadnan.