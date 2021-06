Hoben ciclista a wak pariba wak pabao pero no a bolbe wak pariba y a sali anto auto a dal e!

Posted in

diasabra mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida banda di Sextassy na Palm Beach, mesora a dirigi tanto patruya como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya na e sitio a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu un hoben ciclista di 13 aña a wak pariba wak pabo pero no a bolbe mira pariba y a yega sali net dilanti di un auto y esaki aunke tabata biniendo slow no a logra para na tempo y a dal e mucha riba bais. E impacto a manda e mucha dal su lomba riba e windshield y a dal abao. Mesora e chauffeur a baha wak e mucha pero esaki a lanta y a bisa mi ta ok. Pero asina mes e chauffeur a compañe bay bao di sombra y a para otro hende pa bati alarma y yama ambulans y polis. Na yegada di e ambulans nan a atende e mucha.

































































z na e sitio