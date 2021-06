Polis a detene dama turista bao influencia cu a pleita cu su pareha, maltrata su mes y despues bisa cu ta e homber a maltrat’e

Posted in











Diasabra madruga despues di a atende problema di un pareha turista na Renaissance Marina unda polis a adverti e dama turista cu ta bao influencia pa e calma y atende cu su pareha den oranan di dia ora e ta sobrio si no lo bay over na detene ya cu su comportacion caprichosa ta laga hopi di desea. Polis mester a bolbe bay na e sitio unda e dama aki a bisa cu su pareha a maltrat’e severamente pero aparentemente e dama aki mes lo a herida su mes. Polis a pidi presencia di ambulans pero como cu nan a bay over na detene e dama a pidi pa ambulans bay warda di polis na Oranjestad.