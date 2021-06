2 Security guard a tende sonido di tiro pero chinesenan ta bisa nan no a scucha nada di tiro banda di Wing Tung

Posted in























Diasabra madruga a drenta informe di cu security guardnan a scucha sonido di tiro banda di Wing Tung na Rudolf Arendstraat, mesora a dirigi varios patruya na e sitio. Na yegada di e patruya polisnan a papia cu 2 security guard y nan a decara di a scucha e sonido, como na e momentonan ey tambe tabata tin algun persona chinese presente polis a acerca nan pero nan a bisa cu nan no a tende nada. Polis a busca tur rond den e area pero no a encontra cu ningun huls of un punto cu e posibel bala lo a raka. Nos a conversa cu un di e guardnan cu a afirma cu ela scucha e tiro net na momento cu un di e chinesenan tabata maniobrando cu auto despues di a pasa un biaha caba eybanda. Despues di basta buscamento den e area polis a bin logra saca afor cu aki lo ta trata di un caso di kiebro y ladronicia na un cas den construccion.