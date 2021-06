Diabierna Departamento di Impuesto lo cera mas trempan. Lo duna servicio te cu 10:00 di mainta

Posted in



ORANJESTAD – En conexion cu un mantencion grandi di nos systemanan Departamento di Impuesto ta participa cu diabierna awor, dia 18 di juni, tur oficina lo cera mas trempan. E oficina principal como tur otro oficinanan den districto lo brinda servicio te cu 10:00 di mainta.



Consequentemente lo tin interupcion di e siguiente servicionan:

 Pagonan na caha

 Servicio telefonico

 E portal digital BO impuesto



E siguiente servicionan lo no wordo interumpi:

 Peticion di documento online via e website www.impuesto.aw

 Peticion pa cita online via e website www.impuesto.aw

 BO impuesto app



Dialuna, dia 21 di juni, servicio lo continua segun orario di custumber. Departamento di Impuesto ta pidi su contribuyentenan pa tuma bon nota di e anuncio importante aki pa asina evita cualkier inconveniencia.

Gerencia di Departamento di Impuesto 17 di juni 2021